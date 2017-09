Met deze tips blijf je muggen de baas

Vakantie-ergernis nummer één: muggen! Heb jij nog een tripje naar de zon op de planning staan? Lees dan even goed mee.

Flair samen met VSM

Sanne (26) blogt voor goedverzorgde, trendy vrouwen en moderne moeders. Hier vind je dagelijks entertainment en inspiratie op het gebied van mommy, beauty en lifestyle. Sanne is mama van zoontje James (2,5) en in verwachting van haar tweede telg (oktober 2017). Hoe Sanne muggen de baas blijft zeker nu ze zwanger is? Nou zo!

Hoe blijf je muggen de baas?

Gelukkig is er meer aan muggen te doen dan enkel achter ze aan hupsen met een vliegenmepper in de hoop dat je er een te pakken krijgt. Hoewel deze voorzorgsmaatregelen natuurlijk geen garantie bieden dat je niet geprikt wordt, heb je hiermee toch een goede kans dat je de irritante steekbeestjes op afstand houdt:

Draag kleding in lichte kleuren (muggen die overdag prikken, hebben een voorkeur voor donkere kleding). Ook losse kleding is beter dan strakke kleding gezien muggen sneller door strakke kleding heen bijten.

Muggen houden niet van sterke luchtstroming, dus een ventilator op je slaapkamer wil nog weleens handig zijn.

Houd voedsel en drankjes waar insecten op afkomen afgesloten.

Vermijd het gebruik van producten met een sterke en zoete geur, zoals deodorants, zeep en parfum.

Citronellaproducten zoals kaarsen, fakkels of waxinelichtjes kunnen helpen om insecten wat op afstand te houden.

Vermijd gebieden bij vijvers, meren en moerassen. Als je hier wel in de buurt bent, is het aan te raden om bedekkende kleding te dragen.

Waarom zijn zwangere vrouwen vatbaarder voor muggenbeten?

Wij zwangeren moeten niet raar opkijken als we ‘s morgens onder de muggenbulten wakker worden terwijl manlief, die in dezelfde slaapkamer in hetzelfde bed lag, de dans ontsprongen is. Hier zit – jammer maar helaas – een volkomen logisch verhaal achter. Dat je eerder geprikt wordt dan niet-zwangeren heeft verschillende oorzaken: je lichaamstemperatuur is standaard ietsje hoger, je transpireert meer en je lichaamsgeur verandert. Bovendien adem je sneller en dieper waardoor je meer kooldioxide uitstoot. Deze factoren zorgen ervoor dat muggen sneller op je af komen en dat je bovendien veel aantrekkelijker bent om te steken.

Wat kun je doen als je geprikt bent?

Als de plek waar je gebeten of gestoken bent gaat zwellen, verkoel deze dan met bijvoorbeeld een icepack. Dit vermindert de zwelling.

Voor de verzorging van de rode en geprikkelde huid is de Prrrikweg roller van VSM. Deze kan met een gerust gevoel gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De Prrrikweg roller biedt snelle verzorging en verkoeling van de huid bij verschillende insectenbeten. Denk aan beten van muggen, wespen, bijen en ook kwallenbeten en steken van brandnetels.

Met de roller breng je een dunne laag op de gewenste plekken aan. De inhoud van 10ml zit in een klein en handzaam tubetje dat je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het is een product op basis van natuurlijke ingrediënten en te gebruiken vanaf 0 jaar.

Tip: voor kinderen is er ook een handige spray, de VSM Kind Prrrikweg spray.