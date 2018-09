Gat in je hand? 3 simpele tips om geld te besparen op kleding

Houd jij ook altijd aan het einde van je salaris een stukje maand over, omdat je weer véél te veel geld hebt uitgegeven aan kleding? Met een paar simpele tips kun je heel wat euro’s besparen.

Het is altijd weer een struggle: je wil wél meegaan met de laatste trends en het liefst alle winkels leegkopen, maar tegelijkertijd ook op je geld letten. Wil je er hip bijlopen en toch besparen? Flair helpt je een handje.

1. Goede basics

Het zijn musthaves voor iedere garderobe: mooie, kwalitatieve basics. Je kunt er eindeloos mee combineren, plús, ze zijn tijdloos. Én ieder trend-item dat je hebt wordt erdoor versterkt, dus hier mag je best wat in investeren. Need we say more?

2. Sla een trend over

Ben je trendgevoelig? Kunnen we ons iets bij voorstellen, maar je hoeft natuurlijk niet iédere trend te volgen. Vind je dad sneakers stiekem maar lomp, maar wil je ze alleen omdat menig modemeisje er tegenwoordig mee loopt? Joh, lekker laten gaan.

3. Ga naar de kleermaker

Stop jij je oude, ‘versleten’ kleding in een zak om het vervolgens in een kledingbak te gooien? Neem het eerst eens mee naar een kleermaker en vraag of hij je oude shirts, broeken en jurken een tweede leven kan inblazen. Wedden dat-ie er zonder veel aanpassingen iets heel leuks van weet te maken?

Bron: HLN.be | Beeld: iStock