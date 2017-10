Te bizarre beautytrend: neushaarextensions

Met enige regelmaat verschijnen de meest bizarre beautytrends op Instagram. Neem bijvoorbeeld de ‘squiggly brows’ en de wenkbrauwen versierd met aluminiumfolie.

Lees ook: Wéér een gekke wenkbrauwtrend: de bliksemschicht

Nu is er een beautytrend opgedoken die misschien wel de kroon spant. Maak kennis met de neushaarextensions.

Nepwimpers

Waar nepwimpers eerder gebruikt werden waarvoor ze bedoeld waren, versieren vrouwen tegenwoordig hun neusgaten met de kunstharen. Instagrammer @gret_chen_chen is de aanstichter van deze beautytrend, uit kunstzinnige overwegingen. En op social media zijn al de nodige volgers te vinden.

Ze zijn in elk geval wél op tijd voor Halloween. Maar of het er ook zo smakelijk uitziet, is een tweede…

Een bericht gedeeld door GretChen Chen (@gret_chen_chen) op 4 Okt 2017 om 12:39 PDT

Een bericht gedeeld door Davison (@davisonvideo) op 6 Okt 2017 om 7:41 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram