Dankzij dit simpele trucje krijg je je botte pincet weer scherp

Het is een onmisbare tool in je make-uptas: een pincet. Je haalt er de fijnste haartjes mee weg, tot het moment dat-ie bot is geworden. Maar goed nieuws: dat betekent niet dat je oude vertrouwde pincet de prullenbak in hoeft.

Lees ook: Helemaal klaar met alle wenkbrauwtrends? Ga dan voor deze neuskunst

Je botte pincet kun je namelijk gemakkelijk een tweede leven geven, zo verklapt een enthousiasteling op Reddit. ‘Mijn oude, favoriete pincet is sinds kort bot. Hij neemt de fijne haartjes niet meer mee’, aldus de Reddit-gebruiker genaamd Giraffee125. ‘Na een zoektocht op Google kwam ik een paar artikelen tegen waarin aangeraden wordt om de scherpe uiteinden van het pincet te slijpen met een kleine nagelvijl.’

Succesvolle truc

Niet geschoten is altijd mis, moet de gebruiker gedacht hebben. Mét succes: ‘Het werkt en het is zo makkelijk’, laat ze weten aan Allure. ‘Mijn pincet doet het weer.’ Dus zit je binnenkort met een botte pincet? Dan weet je wat je te doen staat!

Bron: GVA.be | Beeld: iStock