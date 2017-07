Shoppen zonder schuldgevoel

Steeds meer mensen zijn op zoek naar duurzame producten en steeds meer merken spelen daarop in. Goed voor nu en later. Flair heeft weer een leuke webshop ontdekt, en die moeten we delen.



Sinds deze week is er een nieuwe Nederlandse webshop met alleen maar duurzame merken: seriouslygood.com. Van (kinder)kleding en accessoires tot cadeaus en meubels, maar bijvoorbeeld ook Savon d’Alep, een zeep die wordt gemaakt door twee broers uit Syrië. En ook nog ondergoed van eucalyptushout, een tas die voelt als leer, maar gemaakt is van papier en de collecties van modemerken als Filippa K en Toms. In totaal zijn er 75 merken en meer dan 1500 producten te vinden. Seriously good idee, toch?

Wil je deze zomerse items bemachtigen? Dan kun je dat hier doen.

Happy shopping!

