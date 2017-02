Shoppen: Voel je sexy in deze semi-transparante rokken

Een knielange tot lange rok wordt net een vleugje spannender als er wat transparante stof in verwerkt is. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je onderbroek opeens voor jan en alleman zichtbaar is, maar een strookje mesh of kant ter hoogte van je knieën maakt dat je outfit net wat meer zal opvallen.

We hebben daarom 16 semi-transparante rokken voor je op een rijtje gezet waarmee jij alvast helemaal klaar bent voor de lente. Welke is jouw favoriet?

