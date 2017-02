Shoppen: Scoor nu de meest sexy nachtmode met 15 % korting

Het is zover: vandaag hult de hele wereld zich in de romantische sfeer van Valentijnsdag. Of je nu samen naar de film gaat, romantisch gaat dineren of gezellig een avondje op de bank hangt, jullie gaan waarschijnlijk een stomende nacht tegemoet. En omdat wij de liefde altijd een handje willen helpen, geven wij jullie de kans om de meest sexy nachtmode nu met 15% korting te kopen.

Pabo is dé specialist op het gebied van liefde en erotiek en geeft jullie de kans om er vandaag – en de rest van het jaar – een stomende nacht van te maken. Want hoewel hij jou waarschijnlijk het liefst zonder kleren ziet, kan sexy lingerie jullie nachtelijke activiteiten enkel maar aanmoedigen.

Wie zijn partner dus wil verrassen met een pikant niemendalletje, gaat blij zijn met de volgende deal. Met de Flair Voordeelpas kan je namelijk alle nachtmode van Pabo shoppen met 15% korting. Een kanten babydoll, jurkje of kimono… Je vindt het allemaal op de website van Pabo. Vergeet zeker niet om de Flair Voordeelpas aan te vragen, zodat je kunt genieten van de allerzachtste prijzen.

Wij zetten onze favorieten alvast op een rijtje.

Kanten kimono – €36,99

Kanten kimono – €34,99

Doorzichtige jurk – €19,99

Satijnen jurk – €32,99

Kanten jurk – €32,99

Met de Flair Voordeelpas geniet je niet alleen van deze korting op nachtmode, maar je profiteert er het hele jaar door mee van korting bij leuke winkels en op vakanties. Klinkt dit je wel leuk in de oren? Vraag dan zeker hier je eigen Flair Voordeelpas aan!