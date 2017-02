Shoppen: de mooiste sieraden aan 15% korting

Heb je binnenkort een feestje waar je graag in de schijnwerper wilt staan? Of ben je gewoon op zoek naar een cadeautje voor jezelf? Dan ga je heel blij zijn met de volgende actie, want met de Flair Voordeelpas krijg je het hele jaar door 15% korting op je favoriete sieraden.

Het is een cliché, maar wij vrouwen worden nu eenmaal gelukkig van (online) shoppen. En zeker als we een leuk feestje op de planning hebben staan en net die leuke blouse of ketting nog op tijd kunnen scoren. Flair to the rescue, want wij geven jullie de kans om jullie favoriete juwelen aan 15% korting binnen te halen. Het enige wat je moet doen is de Flair Voordeelpas aanvragen en surfen naar Ciraad.nl voor urenlang shoppingplezier.

Wij zetten alvast onze favorieten voor jullie op een rijtje.

Armband ZATTHU – €39,95

Ketting SCMYK – €49,90

Oorbellen SCMYK – €35,00

Armband SCMYK – €22,99

Oorbellen ZATTHU – €59,95

Met de Flair Voordeelpas geniet je niet alleen van deze korting op sieraden, maar je profiteert er het hele jaar door mee van korting bij leuke winkels en op vakanties. Klinkt dit je wel leuk in de oren? Vraag dan zeker hier je eigen Flair Voordeelpas aan!