Met deze vrolijke pumps is het altijd party time! Of je nou op kantoor bent of in een hippe club van deze schoenen word je blij! Deze pumps zullen jou (en je outfit) direct opfleuren, want boos kijken terwijl je een paar glitter pumps draagt, dat gaat toch gewoonweg niet?

Lees ook:

Waarom elke vrouw minstens één paar nude-kleurige schoenen in haar kast moet hebben

Video: Zo evolueerde hoge hakken in de afgelopen 100 jaar

Dit zijn de meest populaire trouwschoenen op Instagram