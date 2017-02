Shoppen: 11x oversized blazers

Heb jij al zo’n fijne oversized blazer in je kast hangen? Dit handige jasje past bijna overal overheen en maakt je simpele t-shirt net wat chicer en je zakelijke jurk net een beetje meer casual. Je kunt er dus alle kanten mee op. Daarnaast zit zo’n jasje natuurlijk ook nog eens heel goed, want hij is oversized en geeft je dus alle beweegruimte die je maar nodig hebt.

