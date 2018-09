Shop, shop, shop! Met deze minimalistische sieraden steel jij de show

Om je outfit op een subtiele manier wat extra’s mee te geven, kun je wat simpele sieraden toevoegen. Van oorbellen tot ringen en armbanden: kun je er geen genoeg van krijgen?

Als je niet van uitgesproken juwelen houdt en het liever wat subtieler houdt, is de trend van de minimalistische sieraden echt iets voor jou. En het fijne aan die kleine oorbelletjes, ringetjes en kettingen is dat je ze eindeloos met elkaar kunt combineren. Love it!