Love it! Deze seventies-trend maakt komend seizoen een comeback

De trend van de matchende pakken blijft – gelukkig! – ook komend seizoen bestaan, maar wordt wél in een nieuw jasje gestoken. Of een oud jasje, het is maar hoe je ’t bekijkt, want het is een seventies hype die een comeback maakt.

Dit najaar steel je de show in ribfluwelen, ook wel corduroy, pakken. In álle kleuren van de regenboog, zo blijkt uit de vele kiekjes die op Instagram verschijnen. En nog een voordeel: met zo’n pak bespaar je een hoop tijd ’s ochtends, want het is een kwestie van uit de kast trekken, wit T-shirt eronder en je bent good to go.

Laat je inspireren door onderstaande kiekjes en… shoppen, maar!

