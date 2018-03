Rose brown is dé nieuwe haartrend die je meteen wil proberen

Eens in de zoveel tijd is het weer zover: er verschijnt een bloedmooie nieuwe haartrend op Instagram waardoor je het liefst meteen een afspraak met je kapper maakt. De nieuwste trend op het gebied van kapsels en haarkleuren is ‘rose brown’ – een prachtige rosé gloed voor bruin haar. Die wil je toch meteen hebben?

Vorig jaar verscheen de rosékleur al voor blond haar, maar nu is ‘ie er dan eindelijk ook voor brunettes. Voor blondines was het makkelijker om de trend een keertje te proberen: bij licht haar is er een minder intensieve behandeling nodig dan bij donkerder haar. Toch is de trend nu ook heel toegankelijk voor bruin haar – ‘rose brown’ is dé oplossing.

Olaplex

Haarstylist Thi Thoa Tu heeft een manier gevonden om ook de brunettes onder ons die prachtige roze gloed in het haar te kunnen geven. Door middel van een Olaplex-behandeling wordt je haar minder beschadigd en is het tóch mogelijk om die mooie rode en bruine tinten in het haar te krijgen. Het resultaat? Een soort koperroze kleur die voor een mooie roségouden coupe zorgt. Eén ding is zeker: wij zijn verliefd!

Wil je wat inspiratie opdoen? Wij hebben de mooiste looks voor je verzameld:

Amazing colour shine! ✨ @hairby_teee Een bericht gedeeld door Rich Tran (@ultrafadebyrich) op 26 Jan 2018 om 11:35 (PST)

Bron: Flair BE | Beeld: Instagram