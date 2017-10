Rennen! Deze nieuwe Primark-trui is nu al enorm populair

We hopen nog dagelijks dat de zon doorbreekt en er misschien nog een uurtje op het terras in zit. Back to reality: de temperaturen dalen en we moeten nu echt geloven aan de donkere dagen die voor de deur staan.

De hoogste tijd om je wintergarderobe een update te geven, mocht je dat nog niet gedaan hebben. De winkels hangen alweer vol met wollige truien, warme vesten en fijne sweaters; zo heeft ook Primark wat nieuwe items aan de collectie toegevoegd. Waaronder één wel heel gewilde trui, als we af mogen gaan op de populariteit op Instagram.

In de startblokken

Primark deelde – zoals wel vaker gebeurt – een van de nieuwe items op Instagram. Op de foto is een wintertrui te zien in drie verschillende kleuren, en binnen no time leverde het kiekje meer dan 65.000 hartjes op.

Hopelijk betekent dit niet dat het item ook binnen een mum van tijd is uitverkocht, want dat-ie zo populair is snappen wij wel. Het goede nieuws is dat de truien ook verkrijgbaar zijn in Nederland. Sta jij al in de startblokken?

Soft, stylish and SO you 😘 Jumpers £13/€16 each (Available in: 🇬🇧🇧🇪🇩🇪🇳🇱🇦🇹) #Primark #Primania #knitwear Een bericht gedeeld door Primark (@primark) op 3 Okt 2017 om 9:07 PDT

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram