Is je remover op? Met deze producten kun je ook make-up verwijderen

Had je gisteravond geen make-upremover meer in huis, waardoor je vanochtend met panda-ogen opstond? Da’s niet goed voor je huid, en vanaf nu ook niet meer nodig. Want er is een groot aantal natuurlijke producten waarmee je heel simpel je gezicht kunt reinigen. En ja, die dingen heb je waarschijnlijk gewoon in de (koel)kast staan.

Yoghurt

Ja, echt waar! Yoghurt heeft een reinigende werking en is daarnaast ook nog eens heel goed voor je huid. Het bevat probiotica, die ervoor zorgen dat een geïrriteerde huid rustiger wordt. Daarnaast heeft het een verkoelende werking.

Kokosolie

Waar dit goedje allemaal wel niet goed voor is! Naast bakken en braden kun je er ook heel goed je make-up mee verwijderen. Doe een beetje olie op een wattenschijfje en klaar is je homemade remover! De vette kokosolie werkt in feite hetzelfde als een reinigingsolie en het geeft je huid ook nog eens een flinke oppepper. Pluspunt: je ruikt heerlijk naar kokos.

Olijfolie

Ook deze olie kun je prima gebruiken als life safer voor een fris huidje. Net als met kokosolie kun je met olijfolie prima je gezicht schoonmaken. Met een watje kun je heel gemakkelijk je make-up verwijderen en zorg je er tegelijkertijd voor dat je huid gevoed wordt. Last van een droge huid? Dan is olijfolie of kokosolie je nieuwe beste vriend.

Avocado

Niet alleen heerlijk in salades of guacamole; deze groene vriend is ontzettend veelzijdig. Met avocado kun je je gezicht reinigen én heerlijk voedende gezichtsmaskers mee maken. Door er een beetje honing aan toe te voegen, wordt het masker extra voedend voor je huid. Winning!

