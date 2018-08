Waarom je je haar vooral wél moet föhnen

De één stapt uit de douche en pakt gelijk de föhn erbij, de ander laat haar lokken liever aan de lucht opdrogen. Maar wat is nu beter voor je haar? Als je dacht dat je de haardroger achterwege kon laten, heb je het mis.

Vaak wordt gezegd dat hitte niet goed is voor je haar en je daarom je lokken beter niet kunt föhnen. Toch kun je dat beter wél doen.

Schubben

Dat alles heeft te maken met de schorslaag op iedere haar, die de vorm van een lok bepaalt, en de haarschubben, die de haarschors beschermen. Zijn je lokken nat, dan zwelt die schorslaag als het ware op en drukt deze tegen de schubben. En als die druk langdurig wordt uitgevoerd, kan je haar sneller afbreken.

Beschermlaag

Dat is niet het enige. Wanneer je je haar wast met shampoo, haal je de natuurlijke beschermlaag eraf. Na een douchebeurt ben jij waarschijnlijk blij dat je geen vette coupe meer hebt, maar je haren zijn er minder bij mee; deze zijn namelijk een stuk kwetsbaarder.

Deppen

Hoe je je lokken het best kan laten drogen? Na het wassen dep je je haar droog met een handdoek (niet wrijven!) en föhn je je haar op de koudste stand. Is het meeste vocht uit je haar? Dan kun je de temperatuur wat opschroeven om het in model te brengen.

