Perfect voor het druilerige weer: deze modieuze regenjas scoor je voor een prikkie bij Lidl

Na de ijskoude temperaturen van vorige week staat er deze week weer een flinke portie regen op het programma. Jep, het duurt inderdaad helaas nog even voordat we kunnen genieten van het fijne lentezonnetje. Maar er is hoop: vanaf vandaag ligt de nieuwe Heidi Klum-collectie weer in de schappen van Lidl, inclusief een modieuze regenjas. En die verzacht hoe dan ook de pijn.

Lees ook: Lidl brengt spotgoedkope variant van La Prairie crème op de markt

In samenwerking met topmodel Heidi Klum heeft de budgetsupermarkt weer een nieuwe kledingcollectie op de markt gebracht, voor dames én kinderen. De modelijn bestaat onder meer uit stijlvolle pumps, verleidelijke skinny jeans en kleurrijke sokken.

Het regent, het regent

Ook aan het druilerige weer hebben Lidl en Heidi Klum gedacht; in de collectie zit namelijk ook een modieuze, doorzichtige regenjas. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren en gaat voor een bedrag van 19,99 euro over de (digitale) toonbank.

Hebben? De collectie van Heidi Klum en Lidl ligt vanaf nu in de schappen, en is bovendien verkrijgbaar via de webshop van de budgetsupermarkt. De regenjassen vind je hier.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron & beeld: Lidl