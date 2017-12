Op deze plek krijg je sneller puistjes in de winter

Net op het moment dat je denkt dat jeugdpuistjes voorgoed verleden tijd zijn, breekt de winter aan. Gure wind en dalende temperaturen roepen om warme coltruien, sjaals en mutsen. Maar helaas brengen deze wollige winteritems een grotere kans op pukkeltjes met zich mee, op een verrassende plek.

Over welke plek we het hebben? Over de huid op en onder je kin. Want je kin verstop je ’s winters geregeld in een dikke col of sjaal, wat het de perfecte broedplek voor puistjes en andere onzuiverheden maakt.

Gelukkig is er wel een manier om deze puistjes te voorkomen. En wel op de volgende manier: zorg ervoor dat je niet vergeet om je kin mee te nemen tijdens je dagelijkse beauty routine.

Dus: verwijder niet alleen de make-upresten van je gezicht, maar ga ook met wat reinigingslotion over je kin. Door deze plek goed schoon te houden, kun je de kans op puistjes flink verminderen. Want een ding is zeker: met puistjes aan het kerstdiner zitten, willen we ten alle tijden voorkomen!

Bron: PureWow Beeld: Sanoma Beeldbank