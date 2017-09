Nostalgie: deze make-updoosjes zijn geïnspireerd op Polly Pocket

Na een handtasje en een volledige kledinglijn bestaat er nu ook een make-upcollectie die volledig geïnspireerd is op Polly Pocket. Lime Crime brengt namelijk drie paletten uit die gebaseerd zijn op dit nostalgische speelgoed.

Alles komt terug zeggen ze soms, en dat is op vlak van Polly Pocket zeker het geval. Bij Truffle Shuffle hadden ze al een handtasje en een complete kledinglijn op de markt gebracht en bij Lime Crime brengt het merk nu ook een make-upcollectie uit.

Het make-upmerk brengt drie oogschaduwdoosjes uit en dit in een felgekleurde verpakking. Je hebt ‘Pink Lemonade’, het gele doosje met roze en bruintinten in. ‘Sugar Plum’ bestaat voornamelijk uit paarstinten en ‘Bubblegum’ bevat onder andere een felblauwe oogschaduw. WANT!

De Polly Pocket-paletten komen uit op 26 september en kosten 28 euro per stuk.

