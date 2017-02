HEBBEN: De nieuwe swimwear collectie van Anna Nooshin

We vertelden jullie in november al dat Anna Nooshin haar eerste swimwear-collectie zou uitbrengen met Hunkemöller, maar het was nog even wachten op het moment dat we massaal naar de winkel konden rennen. De blogster deelde de voorbije maanden al enkele exemplaren op Instagram, maar nu kunnen we de collectie dus eindelijk van dichtbij gaan bewonderen.

Na het succes van een eerste verleidelijke lingeriecollectie voor Hunkemöller, heeft Anna Nooshin nu ook een prachtige swimwear collectie ontworpen. De presentatrice is een vrouw van de wereld en gaat geen enkel buitenlands avontuur uit de weg en dat is nu net wat de nieuwste collectie vertegenwoordigt. De collectie is geïnspireerd op stoere Western-invloeden die refereren naar Anna’s mooiste reizen en bevat 12 stukken met onder andere geborduurde bloemen en franjes.

Primeur

Anna vertelde eerder al enthousiast te zijn over haar samenwerking met het lingeriemerk, maar voor een nieuwe aanpak te kiezen. “Bij badkleding vind ik comfort het áller belangrijkste en daarom hebben we in deze collectie heel erg rekening gehouden met het functionele aspect. Vrouwen met grotere borsten maar een smalle taille kunnen alle bandjes zelf knopen en verstellen en ook de broekjes zijn extra klein, een primeur voor Hunkemöller.”

De Anna Nooshin Swim collectie is vanaf 10 februari 2017 online verkrijgbaar en vanaf 15 februari in de winkel. De prijzen variëren van €14,99 tot €49,99. De collectie is verkrijgbaar in een kleinere fitting voor de broekjes variërend van XS – XL en is tevens in een grotere cupsize verkrijgbaar van A-F.