Nieuwe make-up sponsjes van Sephora brengen veel teweeg op social media

De beautyblender is al jaren favoriet in de beautystash van menig vrouw en dus brengen merken steeds vaker hun eigen make-up sponsje uit. Zo ook Sephora. Al slaan zij volgens velen de plank gigantisch mis…

De nieuwe Ocean Crush-collectie bevat een tal aan prachtige beautyproducten, maar de beautyblender lijkt toch een uitzondering te zijn. Het sponsje zou in principe op een schelp moeten lijken, maar blijkt door vele Twitteraars toch voor iets anders te worden aangezien.

Piemelsponsjes

Het perzikkleurige sponsje zou namelijk eerder wat weg hebben van een piemel. Eh, wat? Ja, echt… een piemel. Op social media wordt ASOS dan ook flink in de zeik genomen. ‘Sephora heeft nu piemelsponsjes’ en ‘Kleine piemels voor het gezicht’ is dan ook slechts een greep uit de vele tweets.

Ach ja, zolang het zijn werk doet, maakt het niet echt uit hoe het er uitziet, toch? En voor de prijs hoef je ze in ieder geval niet te laten liggen…

i love that someone in the sephora headquarters signed off on these sponges that kinda look like tiny penises/interesting nipples pic.twitter.com/80Zwt5JZds

— tofu thot (@kristareneMUA) 11 april 2018