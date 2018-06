Deze nieuwe collectie van Bershka doet je verlangen naar koudere temperaturen

Hoewel we deze week kunnen genieten van tropische temperaturen in Nederland, zijn we in gedachte stiekem al een beetje bezig met de herfst en winter. Bershka presenteerde vorige week de nieuwe collectie in Madrid en Flair mocht daarbij zijn.

De belangrijkste boodschap? Niet meer in seizoenen denken, maar in trends. Door met laagjes te werken kunnen deze items ook prima in onze wisselvallige zomer. Dus haal die heerlijke fluffy jas maar gewoon alvast in huis, wie weet wanneer je ‘m al nodig gaat hebben. En geef toe, de luipaard-variant wil toch iedereen?

Ruitjes

En als er één ding is dat we veel gaan zien dan is het wel ruitjes. Bershka laat het patroon niet alleen terugkomen in kledingstukken, maar ook in accessoires zoals schoenen. Het is dan ook de belangrijkste boodschap van het seizoen. Wij zijn in ieder geval al fan! Stiekem verlang je bijna naar wat kou om dit te kunnen dragen.

De nieuwe collectie ligt vanaf begin juli in de winkel.

