Nazomer: Dít draag je met hitte naar kantoor

Terwijl we heel even het gevoel hadden dat de herfst in aantocht was, lijkt het tóch een heel mooie nazomer te gaan worden. De temperaturen tikken de 25 graden aan de komende dagen, en dat betekent dat de rokjes nog niet opgeborgen hoeven te worden. Maar hoe kleed je je met hitte gepast naar kantoor?

Lekker luchtig

Kies voor losse kleding en vermijd strakke jurkjes of knellende jeans. Wijde blouses of losse jurkjes zitten veel gemakkelijker, zorgen niet voor rare striemen en zijn daarnaast ook een stuk koeler. Probeer de materialen ook zo natuurlijk mogelijk te houden: linnen en katoen zijn je beste vriend in tijden van hitte.

Midi mag

Blote benen naar kantoor kan ik de meeste gevallen wel – mits je een kledingvoorschrift heb waarbij een panty verplicht is natuurlijk. Kies je voor blote benen, zorg er dan wel voor dat je het netjes en niet te bloot houdt. Investeren in een aantal goede midirokken (je weet wel, zo’n rok die net over de knie valt), is dan ook een goed plan. Zwierige plissérokken staan niet alleen mooi, maar zitten ook nog eens heerlijk. Winning!

Verzorg je voeten

Een dooddoener is het hebben van onverzorgde voeten. Wanneer je open schoenen of zomerse sandalen naar kantoor draagt, is het een pré dat je voeten er netjes uitzien. Voorzie je nagels van een vrolijk kleurtje en smeer je voeten in met een verzorgende crème, als je geen tijd hebt om een pedicure te nemen. Dat kan al een groot verschil maken. Zelf een pedicure doen? Hier is de gouden tip voor een gemakkelijke verzorging van je voetjes at home.

Key piece: witte blouse

De investering waard: een klassieke witte blouse. Tijdloos, chic, vrouwelijk en ideaal voor op warme dagen! Wit is de beste kleur om te dragen op warme dagen en maakt een simpele outfit instant tot een klassiek emsemble. Combineer de blouse met een losse rok voor een vrouwelijke look, of draag het blouseje met een palazzobroek voor een casual en toch nette outfit.

Blazer als beste vriend

Een simpel jurkje maak je in een keer kantoorproof door er een blazer over te dragen. Het geeft een zomerjurk meteen een zakelijke uitstraling. Handig als het nog fris is in de ochtend, en ideaal om over je schouders te slaan als de airco op kantoor weer eens overuren draait.

