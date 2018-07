Dankzij deze nagellakkleuren lijken je handen nóg bruiner

De afgelopen weken is het tropisch warm in eigen land en laat de zon zich met grote regelmaat zien. Geniet jij er ook met volle teugen van? Dan heb je vast al een fijn kleurtje te pakken. En met een simpele hack kun je je handen en voeten nóg bruiner laten lijken. It’s all about de kleur van je nagellak.

Lees ook: Zo maak je uitgedroogde nagellak weer vloeibaar

Een bruine rug, bruine buik en bruine benen: heerlijk als je met zo’n lekker kleurtje terugkomt van vakantie. Maar eenmaal thuis zijn dit de plekken die vaak verstopt zitten onder je kleding, dus hoe fijn is het wanneer je handen – die wél altijd zichtbaar zijn – een donkerder tintje hebben? Je kunt ze bruiner laten lijken door te kiezen voor een nude óf fel kleurtje op je nagels.

Nude

Een zachte poedertint zorgt er door zijn lichte kleur voor dat de bruine kleur van je handen nog meer opvalt. Ook fijn: het oogt chique en klassiek, dus ook voor op kantoor is het een goede keuze.

Felle kleur

Wil je iets opvallenders? Dan kun je gaan voor een felle tint en daarvoor geldt: hoe feller de nagellakkleur, hoe bruiner je handen lijken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock