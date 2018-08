Yes! Dít populaire modemerk opent binnenkort een winkel in Nederland

Naast de bekende webwinkels van grote spelers als H&M, Asos, Loavies en Zalando is ook de webshop van NA-KD flink terrein aan het winnen in Nederland. En dat terrein winnen mag je letterlijk nemen, want in september opent NA-KD haar eerste fysieke winkel in Nederland.

Net als je favo influencer

Hoewel het Scandinavische NA-KD pas sinds 2015 bestaat, behoort de webwinkel tot de top 20 van de snelst groeiende bedrijven in Europa. De webwinkel dankt haar populariteit aan de mix van fijne merken die ze bieden. Denk hierbij aan Calvin Klein, Cheap Monday en Just Female. Maar NA-KD scoort ook veel punten met haar eigen NA-KD modelijn en hun social media strategie. De grootste influencers worden gespot in hun kleding en prijzen het eigen merk van de shop aan.

Híer moet je zijn

Vanaf midden september (yes, dat schiet al op!) kun je je favoriete items dus passen en voelen in het ‘echie’, want dan opent NA-KD haar eerste Nederlandse winkel in Amstelveen, tegenover de Bijenkorf. De prijzen zullen variëren tussen de 20 en 80 euro voor de kledingstukken. Niet verkeerd, dus maak maar vast ruimte in je kledingkast!

