Must-have voor onhandige dames: deze panty is onverwoestbaar

Je kent ’t vast wel. Je trekt een leuk jurkje uit de kast, panty aan, doe je dagelijkse ochtendroutine en voor je goed en wel de deur uit bent, zit er alweer een ladder in je panty. Er is nu een panty op de markt die onverwoestbaar zou zijn, die moeten we hebben!

Het gaat om de zogenaamde ‘Magical Panty’, die op internet een hoop reacties losmaakt. De panty is gemaakt van een supersterke elastische stof. De stof is zo elastisch dat ladders, gaten of scheuren niet meer mogelijk zijn. Klinkt ons als muziek in de oren!

In de video wordt de panty met grof geweld aangevallen met messen en scharen, maar er gebeurt niets. Geen haakje, geen ladder. Doordat hij zo elastisch is, is hij maar in een maat verkrijgen die geschikt is voor iedereen van maatje 34 tot en met 44. Hij is online te bestellen in huidskleur en in het zwart.

Bron: Fashionlab | Beeld: Youtube /iStock