Must-have: er bestaat nu een prachtige Harry Potter eyeliner

Harry Potter fans opgelet! Hier is het make-up-product van je dromen. Beautymerk Storybook Cosmetics komt met een magisch mooie eyeliner in de stijl van Harry Potter.

Deze bijzondere eyeliner heeft een prachtige goudkleurige veer als kwast, precies zoals je ‘m in de bekende films ziet. Het potje, met daarin de vloeibare eyeliner, is een prachtig gedecoreerd inktpotje. Het geheel bewaar je, veilig en afgesloten voor dreuzels, in een speciale bewaarbox.

Prijskaartje

Deze make-up is vegan, dierproefvrij, waterproof en natuurlijk heel uniek, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. Het is alleen via de site van het merk te bestellen en een potje kost zo’n dertig euro.

Bron: Metro UK Beeld: Storybook Cosmetics