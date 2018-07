Fastfoodketen Febo bracht al meerdere keren met succes een aantal mode-items op de markt; de slippers, t-shirts en fannypacks vlogen als warme kroketten uit de snackmuur. En dus dacht McDonalds; ‘wat zij kunnen, kunnen wij ook’.

Throwback Collection

Dat bleek te kloppen. De Amerikaanse burgergigant komt namelijk met een té coole collectie kleding en accessoires, volledig in vintage nineties-stijl. De zogenoemde Throwback Collection bevat onder meer een hip heuptasje, een spijkerjack, t-shirts, sweaters, joggers, sokken en een bandana – uiteraard opgeleukt met het logo én de lekkernijen van Maccie D. Hebben? Dan moeten we je helaas vertellen dat er wel een klein addertje onder het gras zit.

Global McDelivery Day

De collectie is namelijk niet te koop; items zijn enkel verkrijgbaar voor klanten van McDelivery vis Uber Eats. Dat betekent dat alleen snackers in Amsterdam, Amstelveen, Utrecht, Den Haag en Rotterdam – de plaatsen waar je McDonalds thuis kunt laten bezorgen – kans maken op één van de toffe fashion items. En het wordt nog iets specifieker: enkel op 19 juli, Global McDelivery Day, verrast de keten klanten over de hele wereld met de musthaves uit de collectie.

Hoe dan?

McDonalds gaat op vrijdag 19 juli uitdelen. Iedereen die voor meer dan 20,- euro aan eten besteld via Uber Eats (vanaf 11.00 uur) bij één van de deelnemende restaurants wordt verrast met een collectors item bij z’n bestelling. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Welk item zou jij het liefst in jouw kast hebben hangen?

