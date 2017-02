Is je favoriete mascara uitgedroogd? Lees snel verder, want met deze tip is je mascara langer houdbaar.

Weer zacht en vloeibaar

Je kunt je mascara op een simpele manier weer zacht en vloeibaar maken. Niet met warm water of olie, maar door gebruik te maken van een zoutoplossing. Doe wat water met zout in een glas en meng dit goed door elkaar, zodat het zout oplost. Voeg nu een paar druppels van deze zoutoplossing toe aan je mascara, et voilà! Je zult zien dat de mascara weer zacht wordt. Zo kun je ’m dus helemaal opmaken. Oh, en vergeet ook niet om je mascara na gebruik altijd goed te sluiten. Het liefst potdicht, zodat er geen lucht bij kan komen.

