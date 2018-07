Zó zorg je dat make-up met warm weer op z’n plek blijft

Hoe goed je er ’s ochtends voor de spiegel ook uitziet: aan het einde van een warme dag is de kans groot dat je make-up niet meer op z’n plek zit. Kom jij van een borrel op het terras vaak thuis met meer eyeliner bóven dan óp je ogen? Zo voorkom je smeltende make-upperikelen.

Drie opties

Make-up dragen met warm weer is – net zoals wanneer het regent trouwens – geen pretje. Nu kun je drie dingen doen: 1) geen make-up meer dagen, 2) erbij lopen als een panda of 3) je even inlezen en de juiste voorbereidingen treffen. Wij gaan voor optie drie, dus tijd voor een lesje make-uppen in de zomer.

Foundation

Om te beginnen is het belangrijk dat je de juiste producten in huis haalt. Zoek naar foundations die omschreven worden als ‘langhoudend’ en ‘extreme wear’, bij voorkeur olievrij. Hydraterende exemplaren kun je beter achterwege laten. Primers zijn aan te raden, want daardoor hecht de make-up beter aan je huid én ga je minder glimmen. Er bestaan ook primers met een beschermingsfactor tegen de zon – mocht die niet in je dagcrème zitten.

Lipstick

Om te zorgen dat je lipstick zo lang mogelijk mooi blijft, kun je deze het best laag voor laag aanbrengen. Dat werkt als volgt: na het aanbrengen van het eerste laagje dep je er voorzichtig overheen met een tissue of wc-papiertje. Breng vervolgens transparant poeder aan. Door dit een paar keer te herhalen, zal je lipstick minder snel vervagen.

Oogpotlood

Ook met oogpotlood kunnen we in de zomer de nodige worstelingen hebben. Om je lijntje op z’n plek te houden, kun je er het best wat oogschaduw overheen doen.

Shinen maar!

