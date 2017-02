LOVE: Wij zijn verliefd op de losse kraagjes van Asos

We vertelden jullie eerder al dat hét trendstuk van 2017 een losse kraag was, maar de nieuwste exemplaren van Asos doen onze harten nog net dat tikkeltje sneller slaan. Flamingo’s, tijgers, bloemen of kralen, wij willen ze gewoon ALLEMAAL!

Ben jij ervan overtuigd dat het tijd is om je garderobe te vernieuwen? Dan kun je daar misschien toch beter even mee wachten, want de nieuwste trend geeft je de mogelijkheid om je oude spullen een update te geven. Met een losse kraag kan je steeds wisselen van basisstukken én je hoeft er geen volledig nieuw hemd voor aan te schaffen. Haal de Parisienne dus in je naar boven en draag de kraagjes onder je trui of sweater voor het mooiste resultaat.

Je vindt ze in verschillende kleuren, met of zonder gekke print, maar de nieuwste exemplaren van Asos zijn toch wel de mooiste die we tot nu toe gezien hebben.