H&M en samenwerkingen: we krijgen er maar geen genoeg van. Terwijl we met smart wachten op de collectie van Moschino voor de Zweedse keten, die komende november lanceert, verschijnt er deze maand nog een bijzondere collaboration met één van de meest gerenommeerde parfumhuizen ter wereld. Ook vandaag was het tijd voor een hoogtepunt: na Viktor & Rolf (2006) lanceerde vanmorgen de tweede samenwerking ooit met een Nederlands modemerk.

Lees ook

Hebben! H&M komt met parfumlijn met maar liefst 25 (!) geuren

Primeur

En het is ook nog eens de eerste keer dat H&M de handen ineenslaat met een lingeriemerk. ‘Ons’ eigen Love Stories kreeg de eer om een exclusieve lijn BH’s, slipjes, nachtkleding en accessoires te ontwerpen.

Hip en sexy

De items van Love Stories kun je herkennen aan de ultieme combinatie tussen sexy romantisch en sportief, en de hippe, eclectische prints. Mix-and-match is het motto van de ontwerpsters achter het Amsterdamse label. En precies al deze kenmerken kun je terugverwachten in de limited collectie – nú al een hit onder bekende influencers – die ze voor H&M ontwierpen.

Zachte stoffen, zachte prijzen

Panter-, sterren- en bloemenprints komen terug in alle designs, waarin poederroze, army green, steenrood, zwart en wit een hoofdrol spelen. Naast de prachtigste lingeriesetjes bevat de lijn ook pyjama’s met lange en korte broekjes, een nachtjapon, kamerjasje en accessoires als clutches, sokken en een slaapmaskertje. En het mooiste van alles: de zachte prijsjes. Deze variëren van €7,99 voor een slipje tot €49,99 voor een pyjamajas of -pantalon.

Nog één weekje slapen

De Love Stories x H&M-collectie is vanaf nu verkrijgbaar in de webshop en geselecteerde winkels. Scroll naar beneden voor een greep uit de collectie.

Een selectie uit de collectie:

BH, € 17,99, string, € 7,99

Nachthemdje, €34,99 (met bijpassende short)

BH, € 19,99 (ook in lichtroze verkrijgbaar)

Nachtjapon, €29,99

Broekje, €9,99

Kanten string, €14,99

BH, €17,99, broekje, €9,99

Pyjamajasje, €39,99 (met bijpassende short)

Stoffen slaapmasker, €12,99

Clutch, € 12,99

Pyjamajasje, € 49,99 (met bijpassende pantalon)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: H&M