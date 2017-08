Haast, haast, haast. Je moet binnen een kwartier bij een afspraak zijn. En binnen die tijd moet je: douchen, aankleden, haar en make-up doen én last but not least, nagels lakken. Als een wervelwind storm je door je huis en lukt alles maar nét. Alleen die nagellak, die is dus niet op tijd droog. Onhandig, want je moet toch je jas aan en je wilt niet dat er nagellak aan de binnenkant van je mouwen komt. Zo heb je binnen twee minuten – ja, écht – droge nagels!