Life hack: Zo gaat je lipgloss langer mee!

Ken je dat moment? Net voor je in alle haast de deur uit wilt gaan, gris je je favoriete lipgloss uit je tas om gauw je lippen wat kleur te geven. Maar dan blijkt het flesje bijna leeg te zijn. En hoeveel moeite je ook doet, je krijgt er met geen mogelijkheid meer wat uit. Noooo..!

Niet getreurd. Flair to the rescue! De levensduur van je lipgloss is namelijk veel langer dan je denkt. Je blaast hem met een simpele truc zó weer nieuw leven in. Scheelt je nog geld ook! Bekijk onderstaande video om te zien hoe je dit voor elkaar krijgt. Thank us later!

Bron: Libelle TV

Lees ook: