Lekker vrolijk: de nagellak kleuren voor de zomer

Ja ja, het is lente. De zon staat hoog aan de hemel, de jurkjes en rokjes zijn weer tevoorschijn gehaald en ook onze melkflessen krijgen langzaam maar zeker een lekker tintje. En ook je nagels mogen natuurlijk weer voorzien worden van een vrolijk kleurtje. Maar welke tinten worden deze zomer een hit en mogen dus niet in jouw beautystash ontbreken?

Het maakt niet uit of je jezelf laat vertroetelen bij de nagelsalon of jezelf in de weer gaat met een potje nagellak: deze kleuren zul je deze zomer overal gaan zien. De donkere kleuren als zwart, grijs en bordeauxrood mogen dan ook plaats gaan maken voor pasteltinten, koraal, nudes, roze en beigetinten.

Vrolijk

Oftewel: vergeet de eerst volgende keer dat je bij je favoriete drogisterij staat, zeker niet om even wat potjes nail polish in te slaan. Je kunt er immers maar beter vroeg genoeg bij zijn, toch? En daarbij maakt zo’n vrolijk kleurtje op je nagels het natuurlijk altijd een stuk gezelliger!

Bron: Fem Fem | Beeld: iStock