Laat de zomer maar komen: 8x de leukste badpakken onder de € 40

De lente is pas net begonnen, en hoewel we staan te springen om te genieten van het voorjaarszonnetje op het terras, kunnen we óók niet wachten tot de zomer aanbreekt. Om alvast in de stemming te komen, zetten we een aantal leuke badpakken voor je op een rij.

Een badpak of bikini shoppen vlák voordat je op vakantie gaat: door planningsfoutjes hebben we het allemaal weleens meegemaakt. Niet ideaal (lees: je kunt geen leuke meer vinden die een beetje betaalbaar is, er is geen badpak meer te vinden in jouw maat, ga zo maar door), en daarom kun je er dit jaar maar beter op tijd bij zijn.

Hieronder vind je een aantal badpakken waarmee jij hoe dan ook de show gaat stelen op het strand of aan het zwembad, en ze kosten allemaal nog geen 40 euro. Oók fijn!

Weekday € 24,95 Bestel Mint & Berry € 27,95 Bestel Zalando Essentials € 29,95 Bestel YAS € 27,95 Bestel Mint & Berry € 34,95 Bestel Rip Curl € 29,95 Bestel Weekday € 29,95 Bestel South Beach € 35,95 Bestel

Beeld: iStock