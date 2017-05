3x de mooiste kanten (zomer)looks

Personal shopper Kiki van Shoeby is een ster in het vertalen van trends in de perfecte look voor jou. Kant mag volgens haar niet in je garderobe ontbreken! Zo combineert ze drie looks.

Flair samen met Shoeby

Welke kleur

Kiki: “Kant in een donkere kleur zorgt voor een krachtige en mysterieuze uitstraling. Met donkerblauw creëer je een powerful look en navy is het komende seizoen helemaal on-trend. Voor wie er niet al te piep of jeugdig uit wil zien, is het een aanrader om kant in knalkleuren aan het rek te laten hangen.”

Prima patroon

Tegenwoordig zien we steeds meer grafische kantpatronen. Dus geen suffe lapjes meer à la oma’s tafelkleed, maar ware Esscher-kunstwerken. Kiki: “In onze Shoeby-winkels zie je bijvoorbeeld patronen van in elkaar lopende sterren, strepen en kruisen. Daarmee geef je de kanttrend een extra spannend randje.”

Aan de subtiele kant

Personal shopper Kiki: “Is een lacelook niet meteen iets waar je warm voor loopt, dan kun je ook kiezen voor een kanten accessoire of kleding met een subtiel accentje van kant, zoals bij look 3. In de Shoeby-winkel adviseer ik dan bijvoorbeeld dit grijze shirtje, waarin kant net zorgt voor dat beetje extra. Zo doe je subtiel mee met de trend, zonder je eigen stijl te verliezen.”

video

Stijladvies to go

Weet je niet goed hoe je kanten items met elkaar kunt combineren, zodat het een stoer geheel wordt? Laat je adviseren door een professional. In elke Shoebywinkel staan personal shoppers voor je klaar. Zij helpen je bij het zoeken naar een outfit die helemaal bij jou past. Zo bega je nooit meer een miskoop.