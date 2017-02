Dit is de verrassende beautyhack achter de stralende huid van Kate Middleton

Kate Middleton heeft het allemaal – een kast vol mooie jurken, een excuus om hoedjes te dragen, een prins als echtgenoot en twee wolken van kindjes. Oh, en hadden we haar glanzende haar en flawless skin al genoemd?

Voor die laatste twee – en vermoedelijk ook voor de rest van het rijtje – krijgt de Britse duchess uiteraard wel een beetje hulp om te helpen dat alles tiptop in orde blijft. Dat hoeft overigens helemaal niet lastig of duur te zijn – één van de opvallendste hacks van Kate is hartstikke makkelijk, goedkoop én bevat Nutella.

Schoonheidsspecialiste Deborah Mitchell, verantwoordelijk voor de huid van Kate tijdens grote evenementen zoals de BAFTA’s en haar bruiloft, onthulde onlangs in de Britse Grazia het verrassende beautygeheim achter een stralende huid.

Zelf maken

Mitchell maakt zelf een milde srub van Nutella, suiker en wat lippenbalm. Mitchell, die naast Kate ook de huid van Victoria Beckham en Gwyneth Paltrow regelmatig onder handen neemt, liet weten de scrub regelmatig zelf thuis te gebruiken en het mengseltje ook wel eens bij één van haar klanten te hebben opgesmeerd. Welke klant dat precies was, wilde Mitchell niet onthullen, maar de gladde, blozende bijna juichende huid van Kate just sreams Nutella to us..

