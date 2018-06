Huishoudvraag: ‘Hoe krijg je een colbertje okselfris zonder dat hij gewassen hoeft te worden?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Lilian (50) centraal. Zij vraagt zich af op welke manier je een colbertje weer okselfris krijgt zonder ‘m te hoeven wassen of stomen.

We verzamelden jullie adviezen over deze prangende huishoudvraag. Wat is jouw beste tip? Klik hier om mee te praten!

Miranda: Je hebt daar speciale spray voor, vroeger heette dat Febreze maar ik geloof dat het een nieuwe naam heeft. Kun je gewoon in het wasmiddelschap vinden. Jarenlang colbertje aangehad naar werk en dat werkte perfect.

Jorieke: Was bij mij ook altijd een probleem, maar ik gooi ze nu in een emmer met flink wat azijn en water. Laten weken, en eventueel nog een ronde met wat wasverzachter. Dan kleddernat ophangen. Geen zweetgeur meer te bekennen en de blazers blijven mooi.

Wilma: Water met azijn in een plantenspray doen, colbert of andere kleding binnenstebuiten ophangen, insprayen en een nachtje buiten laten hangen.

Amber: Ambi-Pur spray voor kleding is er in verschillende frisse geuren.

Cindy: Spray die verkocht wordt om schoenen op te frissen. Werkt geweldig!

Trudie: Nachtje in de vriezer doet wonderen!

Dana: Geen wastips, maar als je er okselpads in plakt of er een simpele bolero met alleen mouwen onder draagt, hoef je ‘m minder vaak te wassen of stomen.

