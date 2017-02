HUH: deze bizarre pose is de nieuwste trend op Instagram

Wanneer je voor een foto poseert, wil je natuurlijk dat je pose zo spontaan en naturel mogelijk overkomt. Zo ook bij de it-girls en modebloggers die Instagram rijk is. Sinds kort hanteren zij de zogeheten ‘downward gaze’ wanneer ze op de foto gaan.

De ‘downward gaze’ wordt al lachend ook wel de ‘ik-ben-op-zoek-naar-mijn-lenzen-pose’ genoemd. De knappe it-girls in kwestie lijken namelijk allemaal op zoek te zijn naar iets dat ze verloren zijn.

Cozy mornings on V day 🌹🌹! Josh knows I complain about cold feet all year round ! Nothing like a new pair of Jolie slippers from @emuaustralia to shoosh me up 😜 Een bericht gedeeld door Elyse Knowles (@elyseknowlzy) op 13 Feb 2017 om 8:15 PST

Belangrijk is dat je bij deze pose niet recht in de lens kijkt, maar naar beneden en je gezicht een beetje schuin draait zodat je (gedeeltelijk) in profiel op de foto komt te staan.

fill yourself with adventure ✨ Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 3 Dec 2016 om 10:18 PST

O.a.Kylie Jenner en het Australische model Elyse Knowles tonen je hoe het moet.

