HOERA! Rihanna viert verjaardag met groot nieuws voor fans

Ed Sheeran vierde zijn 26ste verjaardag met een nieuwe single en ook Rihanna denkt op haar verjaardag aan de fans. De zangeres teasde de afgelopen maanden al enkele dingen over een eigen make-uplijn, maar de plannen waren nog niet concreet. Tot nu, want Riri maakte bekend welk product ze als eerste gaat lanceren.

Na jaren speculeren, is het eindelijk zover. Rihanna lanceert binnenkort haar eigen beautylijn, genaamd ‘Fenty Beauty’. De voorbije maanden creëerde de zangeres al een nieuw Instagramkanaal voor de collectie, maar meer wilde ze toen nog niet delen. Tot gisteren, want de zangeres deelde speciaal voor haar verjaardag het eerste product van haar beautylijn.

A close-up on the holographic lip color which is set to be the first product released under the long-awaited makeup label Fenty Beauty by Rihanna. This product will be available to purchase at Sephora stores this fall. Een bericht gedeeld door Fenty Beauty by Rihanna (@fentybeautycosmetics) op 19 Feb 2017 om 10:57 PST

Het zou gaan om een ‘holografische lipkleur‘ die in de herfst uitgebracht zal worden. De lippenstift werd eerder al gespot tijdens de Fenty X Puma s/s 2017-show, waar Rihanna haar nieuwe collectie sneakers toonde. Grote fans gaan jammer genoeg een tripje moeten inplannen, want ‘Fenty Beauty‘ zal niet verkrijgbaar zijn in ons land. Een citytrip naar Frankrijk, Spanje of Italië staat dus op onze bucketlist.

#FentyBeauty by #Rihanna dropping this fall. Stay tuned for more. Een bericht gedeeld door Fenty Beauty by Rihanna (@fentybeautycosmetics) op 11 Feb 2017 om 9:18 PST

Lees ook: