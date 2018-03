H&M opent (vandaag al!) online ‘bruidsboetiek’

Voor een nieuwe lentejas, een leuk zomerjurkje of hippe bikini weten we modeketen H&M haast blind te vinden. Maar heb je een bruiloftsoutfit nodig, of het nu gaat om dé jurk, of een bruidsmeisjes-look, dan is ‘de Hennes’ niet de eerste winkel waar je aan denkt. Maar think again! Vandaag opende H&M The Wedding Shop op haar website.

Voor brides on a budget

In de shop vind je enkele witte trouwjurken in verschillende stijlen – met of zonder kant en van kort tot lang. Ook zijn er diverse outfits voor bruidsmeisjes (in matchende kleuren) en bruiloftsgasten te vinden, waarmee je er voor een relatief laag bedrag prachtig uitziet.

Van top tot teen in H&M

Naast kleding is er ook gedacht aan accessoires, zoals schoenen, tasjes, sieraden en moois voor in je haar, en is er mooie make-up geselecteerd. Voor bruidslingerie zit je ook goed bij de keten, want ook daarvoor is een shop te vinden op de website.

Meer moois in aantocht

En wie de bruidsjurken die nu op H&M te vinden zijn net niet spannend genoeg vindt, kan op 19 april mogelijk een nóg mooier exemplaar scoren. Dan gaat de nieuwe Conscious Exclusive Collection van H&M in de verkoop, waarin onder meer ook een pracht van een kanten bruidsjurk met halter te vinden is, naast meer elegante en vrouwelijke looks.

Hier vind je The Wedding Shop van H&M.

Beeld: H&M