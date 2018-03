H&M onthult volledige Conscious Exclusive-lijn (en die is om je vingers bij af te likken)

De jaarlijkse H&M Conscious Exclusive Collection – je weet wel, die lijn vol waanzinnige, rode loper-waardige looks – ligt over een kleine maand alweer in de winkels. Vandaag onthult de Zweedse modeketen alle beelden en we krijgen spontaan koopstress: hoe kunnen we hier nou een keuze uit maken (of waar halen we genoeg geld vandaan om alles te kopen)?

‘Groene’ kleding

De nieuwe collectie is een hommage aan de Zweedse Arts and Crafts-beweging en is onder meer gemaakt van milieuvriendelijke materialen als gerecycled zilver en ECONYL®, een stof die gemaakt is van honderd procent gerecyclede visnetten en ander nylon afval.

Wauw…

Eén van de pronkstukken van de collectie, waarvan oud supermodel Christy Turlington het gezicht is, is naar onze mening een slank gesneden, kanten bruidsjurk, die je voor ‘slechts’ € 299,- kunt gaan scoren. Verder voeren zwart, wit, groen, zachtgeel en botanische prints de boventoon. Wij selecteerden de mooiste items alvast voor je – bekijk ze hieronder.

De Conscious Exclusive Collection is vanaf 19 april verkrijgbaar in geselcteerde winkels en online.

Tasje, € 99

Bruidsjurk, € 299

Jurk, € 149

Jurk, € 149

Rok, € 59,99

Zilveren oorbellen, € 49,99

Jurk, € 149

Tuniek, € 199

Zilveren ring, € 34,99

Blouse, € 69,99

Jurk, € 199

Jurk, € 129

Smokingjasje, € 129

Jurk, € 129

Schoenen, € 99

Slipje, € 9,99

De campagnevideo:

Beeld: H&M