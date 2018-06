Shoppen voor ’n prikkie: H&M Group lanceert outletplatform

Is het normaal gesproken al knap lastig om zonder een tasje de H&M, Monki of & Other Stories uit te lopen, maken de merken van H&M Group het ons nu nóg een tikkeltje lastiger. De merken hebben de handen namelijk ineen geslagen voor een geheel nieuw concept: Afound. En probeer je hier maar eens in te houden.

Nu hoef je normaal gesproken al niet heel diep in de buidel te tasten bij de modemerken van H&M Group, maar bij Afound wordt het nu wel héél aantrekkelijk om je garderobe eens flink aan te vullen. Afound is namelijk dé plek waar je allerlei items van H&M, Cheap Monday, Monki, en ga zo maar door, voor kortingen tot wel 70 procent kunt scoren.

Paradijs voor stijl en koopjes

‘We leggen de nadruk op de shopervaring, zowel in de fysieke als de digitale winkels. Sommige mensen zouden ons een outlet noemen, maar wij zouden willen dat onze klant ons ervaart als een paradijs voor stijl en koopjes.’ Hoewel de enige twee fysieke winkels van Afound in Zweden te vinden zijn, kan ook jij genieten van deze hemelse ‘outlet’ vol leftovers van de bekende modemerken.

Vanuit je luie stoel

Naast dat je natuurlijk een citytrip naar Stockholm of Malmö kunt boeken – we mean, ook niet bepaald verkeerd – kun je ook gewoon vanuit je luie stoel op koopjesjacht. Het platform biedt met Afound.com namelijk ook iedereen die iets verder weg woont de mogelijkheid om flink te kunnen scoren. En daar kunnen we alleen maar heel erg blij mee zijn. Al is het voor onze portefeuille uiteindelijk misschien toch iets minder leuk…

Markeer 14 juni maar in je agenda, want vanaf die datum kun je naar hartenlust shoppen bij Afound!

