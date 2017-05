Het internet aast massaal op dít bijzondere bikerjasje van Zara

Yes! Het is éindelijk mooi en warm weer, en dat betekent dat de winterjas nu toch écht naar zolder kan. Wat we nu aan moeten? Daar lijkt het internet het unaniem over eens te zijn: een opvallend biker jacket van Zara.

Nét als in de film

Iedereen lijkt lyrisch van een bubblegum-roze, nepleren jasje. Het is momenteel een dikke hit op Instagram en wordt bij de een na de ander gespot. Wij krijgen er spontaan nostalgische gevoelens van – doet het jasje jou ook niet denken aan de iconische Pink Ladies-jasjes uit de filmklassieker Grease?

Koopje

Beginnen ook jouw ogen te twinkelen van deze must have? Dan raden we je aan niet lang te wachten met je aankoop. De pink biker met zilverkleurige hardware kost namelijk slechts 59,95 en is nú nog in alle maten verkrijgbaar in de (online) shop. We hebben echter het idee dat daar snel verandering in zal komen…

Povaleč… včerejší chill… miluju dny, kdy nemám plán a můžu se jen tak flákat, to se často nestává a ještě k tomu miluju Olomouc, takže včera v u…♥️♥️ Een bericht gedeeld door Petra Moštěk⭐️ (@petramostek) op 14 Mei 2017 om 2:32 PDT

Der Sommer kann kommen #zarajacket #zara #flowers #rosa #dersommerkannkommen Een bericht gedeeld door ▪️Regi ▪️austria ▪️23▪️ (@regina.hauthaler) op 9 Mei 2017 om 11:20 PDT

#me#instagram#instagood#lookoftheday#pink#zarajacket#blueeyes#sunday#amazing#day#good#night#naturalhair#brownhair#longhair#best#time#smile#happy#freetime#style#selfie#lips#love#kiss#paznokcie#oczy#fashionlook## Een bericht gedeeld door Monika Dudek (@monie0monique) op 7 Mei 2017 om 7:30 PDT

@zara this jacket thou #zarajacket #zara #pinkbiker #pink #bikerjacket #fashion #ootd #spring #zarabiker Een bericht gedeeld door Stephanie Martin (@stephanierachellem) op 23 Apr 2017 om 7:12 PDT

@jaanetkaa ☀️#summer#zara#ootd#photooftheday#girl#clothes#flowers#jacket#pinkjacket#zarajacket#reebok#reebokclassic#love#spring Een bericht gedeeld door Baddies (@baddiesinparis) op 14 Mei 2017 om 1:45 PDT

Beeld: Zara.