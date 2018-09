Altijd al lokken willen hebben in een opvallende kleur, maar nooit gedurfd om jezelf zo’n coupe aan te laten meten? Dit is je kans. Hema heeft namelijk een nieuwe lijn gelanceerd met verschillende kleuren haarverf, waarmee je tijdelijk voor een kek kleurtje kunt gaan.

Droom je van een roze coupe, maar wil je er niet mee rondlopen tot de boel is uitgegroeid? Met de nieuwe haarverf van Hema kan het. Naast hot pink is het product ook verkrijgbaar in merlot, violet en peach. Allemaal prachtige kleuren, toch?

10 wasbeurten

Kiezen hoeft gelukkig niet, na tien wasbeurten is de kleur er helemaal uit en kan jij je haar weer opnieuw verven. Voor de pro’s onder ons: creëer een ombre effect of verf de linkerkant van je haar in hot pink en de andere kant in violet. Hoe meer kleur, hoe beter.

Lang de kleur behouden

Wil jij de kleur in je haar langer behouden? Dat kan door je haar zo min mogelijk met shampoo te wassen. Kun je niet zonder, gebruik dan een shampoo speciaal voor gekleurd haar om ervoor te zorgen dat de kleur beter blijft zitten. Bovendien beschermt en verzorgt het je haar.

Voor een superlaag prijsje

Natuurlijk heeft Hema aan de haarverf een goed prijsje gehangen. Je betaalt per flesje slechts €4,50. En deze week profiteer je extra: de tweede kleur is voor de halve prijs. Nóg een reden om verschillende kleuren uit te proberen, dus! Bestellen kan hier.

Bron: Glamour | Beeld: iStock