Heftig: worden ‘halo brows’ een ding op Instagram?

Op het gebied van wenkbrauwtrends duiken soms de raarste creaties op op Instagram. Van fishtail brows tot squiggly brows: net wanneer je denkt dat je alles gezien hebt, word je wéér verbaasd. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze halo brows?

De zogenaamde halo brow is een soort unibrow 2.0: het is namelijk de bedoeling dat je de buitenste uiteindes van je wenkbrauwen aan elkaar verbindt, met een flinke horizontale streep over je voorhoofd heen.

Eén persoon

Dit keer kunnen we gelukkig (nog) niet spreken van een trend, want er is pas één iemand gespot met de zogenaamde halo brows. Benieuwd hoe deze eruit zien? Je ziet ze hieronder.

