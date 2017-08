Hebben: Primark brengt magische Harry Potter-collectie uit

Op de valreep het beste nieuws van deze week: de komende collectie van Primark staat compleet in het teken van Harry Potter. De budgetketen brengt een uitgebreide collectie uit, met kleding én woonaccessoires.



Wat je van deze collectie kunt verwachten? Komt-ie: naast Zweinstein-shirts en Potter-pyjama’s kun je ook spiegels, theemokken en kussentjes in de vorm van een boze brief verwachten. En hadden we het lichtsnoer met flesjes toverdrank al genoemd? Het moge duidelijk zijn; dit is een collectie waar het hart van iedere Harry Potter-fan een tikje sneller van zal gaan kloppen.

Stormloop

Het is niet de eerste keer dat Primark een complete collectie wijdt aan een sprookje of film. Want eerder bracht de keten ook al een Beauty and the Beast-collectie uit, die ontzettend populair was. Wij voorspellen ook een stormloop op alle spullen uit deze Harry Potter-collectie, dus wees er snel bij! De collectie ligt vanaf volgende week in de Engelse winkels, wanneer deze in Nederland verschijnt is nog onduidelijk.

Via Twitter zijn de eerste beelden van de collectie al te bekijken. Hebben!

Harry Potter fans are going crazy over this new collection from @Primark – and prices start at just £2 https://t.co/c8kNgOtOX9 pic.twitter.com/J4BIWbFq2D — The Sun (@TheSun) 10 augustus 2017

Primark has launched Harry Potter homeware, and it’s all magical https://t.co/bRl6HexTbi pic.twitter.com/GuzeXajB5H — Stylist Magazine (@StylistMagazine) 10 augustus 2017

Bron: Lindanieuws. Beeld: Giphy