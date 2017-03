HEBBEN: de eerste yoga collectie van Sissy-Boy

Soms lijkt het in de sportschool wel een wedstrijdje te zijn wie de mooiste sportoutfits draagt. Zelfs bij een ontspannen lesje yoga kun je haast niet meer in je kloffie aan komen zetten. Daarom deden wij dan ook even een klein dansje toen we hoorden dat Sissy-Boy met een eigen yoga-collectie komt. En die kun je vanaf vandaag al shoppen. Yas!

De collectie biedt optimaal comfort bij yoga, pilates, meditatie of gewoon tijdens een ontspannen moment. Bewegen en ontspannen wordt met deze ontwerpen een natuurlijk onderdeel van je dag. En dat is best een goed plan, want laten we eerlijk wezen: wie had nog meer als goed voornemen om meer te bewegen? Jup.

Wat je allemaal voor fijne stukken kunt scoren? De collectie bestaat uit een hoodie, een sweater, T-shirt met lange mouwen, tanktop en een legging. Alle stuks zijn gemaakt van zacht en licht materiaal dat zich naar je lichaam vormt. En da’s nog niet alles, want ook een yogamat kun je vanaf nu scoren bij Sissy-Boy. De mat is speciaal ontworpen om extra ondersteuning te beiden aan heupen en knieën tijdens grond poses. Een bidon en sporttas ontbreekt ook niet uit de collectie.

Zoals we van Sissy-Boy gewend zijn, ziet de gehele collectie er hebberig makend mooi uit. Wij zijn verliefdd! Je scoort de eerste yoga collectie vanaf 02 maart in de winkels en online. Shoppen maar!

