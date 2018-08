Coca-Cola is zo’n merk dat, naast dat we hun ijskoude drankjes nooit zullen afslaan, hip en cool bevonden wordt door velen, ook al stamt het uit de negentiende eeuw. Datzelfde geldt voor Converse: de klassieke All Stars-gympen van het in 1908 opgerichte merk staan in zo’n beetje iedere schoenenkast en maken iedere outfit leuk. Nu slaan de twee merken de handen ineen en daar worden wij héél blij van.

Iconen

De samenwerking hebben we te danken aan designer Ronnie Fieg van streetwear label KITH, dat beide merken samen heeft gebracht. “Het zijn twee Amerikaanse pioneer-merken die voor zoveel meer staan dan de goederen die ze maken”, aldus Fieg, die eerder aan het werk mocht voor Filling Pieces, New Balance en Nike.

Wereldse stappers

Het samenbrengen van de twee iconen bracht hem op het idee om talen en landen die iconisch zijn voor de hele wereld centraal te laten staan in de schoenenlijn. “Voor deze collectie gebruikten we denim in verschillende kleuren om daarmee de verschillende landen en talen weer te geven die stuk voor stuk bepalend zijn voor de hele wereld.”

Lekker opvallend

De keuze viel op de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland en China. Daaruit zijn de kleuren voor de gympen ontstaan: wit voor Amerika, geel voor Frankrijk, blauw voor Rusland en rood voor China. Op alle sneakers is het logo van Coca-Cola groots geborduurd in contrasterende kleuren én in de taal van het land waar de desbetreffende sneaker op gebaseerd is.

De speciale, limited All Stars zijn vanaf vrijdag 17 augustus te koop in alle Kith-winkels en op Kith.com.

